Источник: основной защитник Зари подписал преконтракт с лидером УПЛ

Украинский защитник луганской «Зари» Игорь Снурницын подписал предварительный контракт с «Кривбассом», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, переход 23-летнего футболиста в криворожский клуб состоится летом 2024 года. «Заря» не получит никакой компенсации за своего игрока.

В этом сезоне Игорь Снурницын провел 23 матча за «Зарю», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

«Кривбасс» на данный момент лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко и Денис Нагнойный отстранены от тренировок с луганской «Зарей» из-за отказа подписывать новые контракты.