Источник: основной защитник Зари подписал преконтракт с лидером УПЛ
Игорь Снурницын летом должен стать игроком «Кривбасса»
Украинский защитник луганской «Зари» Игорь Снурницын подписал предварительный контракт с «Кривбассом», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, переход 23-летнего футболиста в криворожский клуб состоится летом 2024 года. «Заря» не получит никакой компенсации за своего игрока.
В этом сезоне Игорь Снурницын провел 23 матча за «Зарю», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
«Кривбасс» на данный момент лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах чемпионата.
Ранее сообщалось, что Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко и Денис Нагнойный отстранены от тренировок с луганской «Зарей» из-за отказа подписывать новые контракты.
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