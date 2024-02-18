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Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 14:37 | Обновлено 18 февраля 2024, 14:40
1345
0

Источник: основной защитник Зари подписал преконтракт с лидером УПЛ

Игорь Снурницын летом должен стать игроком «Кривбасса»

18 февраля 2024, 14:37 | Обновлено 18 февраля 2024, 14:40
1345
0
Источник: основной защитник Зари подписал преконтракт с лидером УПЛ
ФК Заря. Игорь Снурницын

Украинский защитник луганской «Зари» Игорь Снурницын подписал предварительный контракт с «Кривбассом», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, переход 23-летнего футболиста в криворожский клуб состоится летом 2024 года. «Заря» не получит никакой компенсации за своего игрока.

В этом сезоне Игорь Снурницын провел 23 матча за «Зарю», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

«Кривбасс» на данный момент лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко и Денис Нагнойный отстранены от тренировок с луганской «Зарей» из-за отказа подписывать новые контракты.

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Игорь Снурницын Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ свободный агент ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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