Трансферы18 февраля 2024, 14:05 | Обновлено 18 февраля 2024, 14:13
681
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В Турции от рака умер футболист. Ему было 29 лет
Скончался Мюмин Талип Пазарлы
18 февраля 2024, 14:05 | Обновлено 18 февраля 2024, 14:13
681
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Турецкий клуб «Серик Беледиеспор» уведомил о смерти защитника команды Мюмина Талипа Пазарлы. Ему было 29 лет.
Отмечается, что футболист умер от рака крови.
«С большой грустью мы узнали, что скончался наш футболист Мюмин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови», — говорится в релизе клуба.
В нынешнем сезоне Мюмин Талип Пазарлы провел за клуб 4 матча без результативных действий.
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