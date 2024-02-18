В Турции от рака умер футболист. Ему было 29 лет

Турецкий клуб «Серик Беледиеспор» уведомил о смерти защитника команды Мюмина Талипа Пазарлы. Ему было 29 лет.

Отмечается, что футболист умер от рака крови.

«С большой грустью мы узнали, что скончался наш футболист Мюмин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови», — говорится в релизе клуба.

В нынешнем сезоне Мюмин Талип Пазарлы провел за клуб 4 матча без результативных действий.