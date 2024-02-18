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Трансферы
18 февраля 2024, 14:05 | Обновлено 18 февраля 2024, 14:13
681
1

В Турции от рака умер футболист. Ему было 29 лет

Скончался Мюмин Талип Пазарлы

18 февраля 2024, 14:05 | Обновлено 18 февраля 2024, 14:13
681
1
В Турции от рака умер футболист. Ему было 29 лет
Instagram

Турецкий клуб «Серик Беледиеспор» уведомил о смерти защитника команды Мюмина Талипа Пазарлы. Ему было 29 лет.

Отмечается, что футболист умер от рака крови.

«С большой грустью мы узнали, что скончался наш футболист Мюмин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови», — говорится в релизе клуба.

В нынешнем сезоне Мюмин Талип Пазарлы провел за клуб 4 матча без результативных действий.

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Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
От рака никто не застрахован, но... По статистике, у спортсменов, которые принимают систематически допинг, вероятность подцепить рак в повышается в десятки раз. И, как правило, это лейкоз или рак печени, потом идут почки, прямая кишка, реже - легкие и желудок....
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