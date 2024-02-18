Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров потом на меня поражение от Боснии повесит»

Недавно главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, комментируя журналистские слухи, сказал:

«Мы сейчас должны комментировать высказывания всех блогеров – Леоненко, Вацко, Цыганыка?»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко ответил на такое высказывание рулевого «сине-желтых»:

«Я не хочу ничего отвечать, потому что Ребров оскорбительный, он на меня потом еще поражение от Боснии повесит. У нас же любят перекладывать на кого-то ответственность. Хотя я считаю, что Украина пройдет эту команду, мы сильнее. Какой я блогер, что он меня ставит в один ряд с Вацко и Цыганыком?! Я бывший футболист, который может дать интервью, да и то редко».