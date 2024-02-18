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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров потом на меня поражение от Боснии повесит»
Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 14:25 |
2426
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров потом на меня поражение от Боснии повесит»

Бывший игрок киевского «Динамо» ответил на заявление главного тренера сборной Украины

18 февраля 2024, 14:25 |
2426
4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров потом на меня поражение от Боснии повесит»
Виктор Леоненко

Недавно главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, комментируя журналистские слухи, сказал:

«Мы сейчас должны комментировать высказывания всех блогеров – Леоненко, Вацко, Цыганыка?»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко ответил на такое высказывание рулевого «сине-желтых»:

«Я не хочу ничего отвечать, потому что Ребров оскорбительный, он на меня потом еще поражение от Боснии повесит. У нас же любят перекладывать на кого-то ответственность. Хотя я считаю, что Украина пройдет эту команду, мы сильнее. Какой я блогер, что он меня ставит в один ряд с Вацко и Цыганыком?! Я бывший футболист, который может дать интервью, да и то редко».

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Виктор Леоненко Виктор Вацко Игорь Цыганык Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 4
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Makar1983
Плять,когда этого толстого маразматика на фронт заберут,такого и не жалко будет
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+1
Александр Бондарь
Кто на тебя что перекинет Витя?Бывших не бывает,ты настоящий алик
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0
Boodya 1209
Заголовок в стилі Дмитра iq11
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0
Выталкиватель парашутистов
Правда Леоненка не правится многим людям, но это их проблема, а не Леоненка.
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-2
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