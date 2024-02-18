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Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 13:09 | Обновлено 18 февраля 2024, 13:24
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Олег ШАНДРУК: «Селекцию на данном этапе Верес уже завершил»

Главный тренер ровенчан подвел итоги турецкого сбора

18 февраля 2024, 13:09 | Обновлено 18 февраля 2024, 13:24
250
0
Олег ШАНДРУК: «Селекцию на данном этапе Верес уже завершил»
НК Верес. Олег Шандрук

Футболисты ровенского «Вереса» на турецком этапе подготовки к весенней части сезона записали в свой актив беспроигрышную серию (четыре победы и четыре ничьи) в контрольных матчах.

Наставник «Вереса» Олег Шандрук поделился впечатлениями от зарубежного сбора:

– Я человек не суеверный и не считаю, что, успешно выступив в Турции, мы уже исчерпали весь победный запас. Тогда что, ничего не остается, как после очередной победы требовать от подопечных в следующем матче действовать в полсилы? Нет, так не бывает: мастерство есть, или отсутствует.

– Похоже, благодаря активности на трансферном рынке, во второй части сезона в «Вересе» будет длинная скамейка запасных.

– Действительно, сейчас уже надо хорошо поразмыслить, кому доверить место в стартовом составе. Такая себе приятная головная боль. Конечно, острая конкуренция будет способствовать мотивации, подопечные будут пытаться использовать каждую возможность проявить себя, как можно эффективнее.

– На этом селекционная работа в «Вересе» завершена?

– Да. Теперь важно, чтобы те исполнители, которые уже есть в моем распоряжении, продемонстрировали свой потенциал.

– На турецком сборе обошлось без повреждений?

– Были микротравмы, но они не имели определяющего значения. Более того, даже те футболисты, которые восстанавливались после повреждений, в конце сбора обогатились игровой практикой.

– Кого-то из новобранцев не выделите?

– Этого не стоит делать. Важно, что они быстро вписались в коллектив, и горят желанием помочь «Вересу» выкарабкаться из опасной зоны.

– 25 февраля «Верес» в 18-м туре чемпионата УПЛ будет принимать «Колос». Это будет незаурядное событие, ведь впервые во время военного положения на календарном матче официально будут присутствовать зрители.

– «Верес» всегда был силен своим 12 игроком. Убежден, что раньше ровенская команда неудачно играла в родных стенах, потому что не было болельщиков. Сейчас ситуация меняется. Со своей стороны постараемся не разочаровывать своих преданных фанов. Совместными усилиями надо сохранить для Ровно «прописку» в элитном дивизионе украинского футбола.

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Олег Шандрук Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы инсайд
Источник Sport.ua
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