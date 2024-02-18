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Англия
18 февраля 2024, 12:22 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:34
722
2

ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?

Украинский футболист покончил с холостяцкой жизнью

18 февраля 2024, 12:22 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:34
722
2
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
Instagram

Украинский защитник английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко.

Об этом 24-летний уроженец Черкасс сообщил в своем инстаграме, где разместил свадебные фотографии. Избранницей Миколенко стала девушка по имени Виктория. Церемония рождения новой украинской семьи состоялась в Великобритании.

Как известно, Миколенко защищает цвета «Эвертона» с январе 2022 года. В текущем сезоне Виталий принял участие в 25 матчах, забил два гола.

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Instagram
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Комментарии 4
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west-ukr5555
Один з небагатьох, який вибрав не надуту і наколену ляльку.
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+3
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Remark
А Мудрик коли зробить пропозицію своїй силікованій російській лярві? 
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+1
ZANREGENT1993
Рад за Виталика!
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0
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