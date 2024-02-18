Англия18 февраля 2024, 12:22 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:34
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ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
Украинский футболист покончил с холостяцкой жизнью
18 февраля 2024, 12:22 | Обновлено 18 февраля 2024, 12:34
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Украинский защитник английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко.
Об этом 24-летний уроженец Черкасс сообщил в своем инстаграме, где разместил свадебные фотографии. Избранницей Миколенко стала девушка по имени Виктория. Церемония рождения новой украинской семьи состоялась в Великобритании.
Как известно, Миколенко защищает цвета «Эвертона» с январе 2022 года. В текущем сезоне Виталий принял участие в 25 матчах, забил два гола.
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Комментарии 4
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Один з небагатьох, який вибрав не надуту і наколену ляльку.
Показать Скрыть 1 ответ
А Мудрик коли зробить пропозицію своїй силікованій російській лярві?
Рад за Виталика!
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