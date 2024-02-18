ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?

Украинский защитник английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко.

Об этом 24-летний уроженец Черкасс сообщил в своем инстаграме, где разместил свадебные фотографии. Избранницей Миколенко стала девушка по имени Виктория. Церемония рождения новой украинской семьи состоялась в Великобритании.

Как известно, Миколенко защищает цвета «Эвертона» с январе 2022 года. В текущем сезоне Виталий принял участие в 25 матчах, забил два гола.