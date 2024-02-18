Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Остапенко – Рус / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 февраля 2024, 12:10 |
296
0

Киченок / Остапенко – Рус / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Дубае

18 февраля 2024, 12:10 |
296
0
Киченок / Остапенко – Рус / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

18 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Аранча Рус (Нидерланды) / Ван Синьюй (Китай). Встреча состоится четвертым запуском на корте №2 после матча Райна / Томбаре – Аояма / Крунич. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Кудерметова / Панова – Паркс / Сюй.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Цуренко в 12-й раз отказалась от матча. Сколько раз Леся снималась с игры?
Цуренко снялась с турнира в Дубае. Известна причина
Надежда Киченок завершила борьбу в паре на турнире в Дубае
WTA Дубай смотреть онлайн Людмила Киченок Алена Остапенко Аранча Рус Ван Синьюй
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкая сенсация. Алькарас проиграл чилийцу, которого отстраняли от тенниса
Теннис | 18 февраля 2024, 01:05 2
Громкая сенсация. Алькарас проиграл чилийцу, которого отстраняли от тенниса
Громкая сенсация. Алькарас проиграл чилийцу, которого отстраняли от тенниса

Карлос уступил Николасу Харри в полуфинале грунтового турнира АТР 250 в Буэнос-Айресе

Родри раскритиковал Челси за игру против Ман Сити. Что было не так?
Футбол | 18 февраля 2024, 10:42 2
Родри раскритиковал Челси за игру против Ман Сити. Что было не так?
Родри раскритиковал Челси за игру против Ман Сити. Что было не так?

Игрок «горожан» – в гневе

ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
Футбол | 18.02.2024, 07:41
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
Футбол | 17.02.2024, 17:31
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 18.02.2024, 10:10
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
17.02.2024, 19:40
Биатлон
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
17.02.2024, 06:55 3
Футбол
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
17.02.2024, 16:10 2
Бокс
ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
16.02.2024, 10:35
Футбол
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
17.02.2024, 00:45 1
Теннис
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
16.02.2024, 12:10 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем