Киченок / Остапенко – Рус / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Аранча Рус (Нидерланды) / Ван Синьюй (Китай). Встреча состоится четвертым запуском на корте №2 после матча Райна / Томбаре – Аояма / Крунич. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Кудерметова / Панова – Паркс / Сюй.

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