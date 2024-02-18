Яремчук с партнерами постарались. Севилья отметилась антидостижением

В субботу, 17 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Испании вничью 0:0 сыграли «Валенсия» и «Севилья».

В матче игроки «Севильи» смогли отметиться только одним ударом по воротам «Валенсии», цвета которой защищает украинский нападающий Роман Яремчук. Это худший показатель клуба в Ла Лиге, начиная с сезона-2003/2004, когда стартовал подсчет подобной статистики.

«Валенсия», в свою очередь, четыре раза попала в створ ворот соперника и еще шесть раз пробила мимо цели.

В таблице Ла Лиги «Валенсия» занимает 9-е место. «Севилья» идет на 15-й позиции.