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  4. Яремчук с партнерами постарались. Севилья отметилась антидостижением
Испания
18 февраля 2024, 11:44 |
786
0

Яремчук с партнерами постарались. Севилья отметилась антидостижением

У нервионцев было плохо с атакой

18 февраля 2024, 11:44 |
786
0
Яремчук с партнерами постарались. Севилья отметилась антидостижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 17 февраля, в матче 25-го тура чемпионата Испании вничью 0:0 сыграли «Валенсия» и «Севилья».

В матче игроки «Севильи» смогли отметиться только одним ударом по воротам «Валенсии», цвета которой защищает украинский нападающий Роман Яремчук. Это худший показатель клуба в Ла Лиге, начиная с сезона-2003/2004, когда стартовал подсчет подобной статистики.

«Валенсия», в свою очередь, четыре раза попала в створ ворот соперника и еще шесть раз пробила мимо цели.

В таблице Ла Лиги «Валенсия» занимает 9-е место. «Севилья» идет на 15-й позиции.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роман Яремчук Валенсия Севилья
Источник Opta
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