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  4. Киченок/Гамарра Мартинс – Данилина/Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 февраля 2024, 10:35 | Обновлено 18 февраля 2024, 10:40
264
1

Киченок/Гамарра Мартинс – Данилина/Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Дубае

18 февраля 2024, 10:35 | Обновлено 18 февраля 2024, 10:40
264
1
Киченок/Гамарра Мартинс – Данилина/Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

18 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка и Ингрид Гамарра Мартинс из Бразилии сыграют против тандема Анна Данилина (Казахстан) / Чжан Шуай (Китай). Встреча состоится на корте №2 после матча Саснович / Зигемунд – Ходзуми / Ниномия. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча во втором раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

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Ингрид Гамарра Мартинс Чжан Шуай Надежда Киченок Анна Данилина WTA Дубай смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Олександр Науменко
Добрий початок турніру. Перші три гри і відразу троє болотних денацифіковано. Повітря в Дубаї потроху очищується.
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