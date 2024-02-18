Киченок/Гамарра Мартинс – Данилина/Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Дубае
18 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.
В первом раунде украинка и Ингрид Гамарра Мартинс из Бразилии сыграют против тандема Анна Данилина (Казахстан) / Чжан Шуай (Китай). Встреча состоится на корте №2 после матча Саснович / Зигемунд – Ходзуми / Ниномия. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.
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Победительницы матча во втором раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
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