Киченок/Гамарра Мартинс – Данилина/Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка и Ингрид Гамарра Мартинс из Бразилии сыграют против тандема Анна Данилина (Казахстан) / Чжан Шуай (Китай). Встреча состоится на корте №2 после матча Саснович / Зигемунд – Ходзуми / Ниномия. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча во втором раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА