Чемпионат Бельгии. Победа Антверпена, Соболь отыграл тайм за Генк

Закончились три матча 26 тура бельгийской Лги Жюпиле. Среди других результатов стоит отметить победу «Генка», за который играет украинец Эдуард Соболь (он отыграл первый тайм), и поражение недавнего соперника донецкого «Шахтера» – «Антверпена».

Чемпионат Бельгии. 26 тур

Генк – Моленбек – 3:1

Голы: Арокодаре, 21, Оен, 35, Зачири, 90+2 – Алберту, 2

Ауд – Хеверле – Шарлеруа – 0:0

Антверпен – Мехелен – 0:1

Гол: Мрабти, 57

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