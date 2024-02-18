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Бельгия
18 февраля 2024, 04:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 05:15
47
0

Чемпионат Бельгии. Победа Антверпена, Соболь отыграл тайм за Генк

Состоялись три матча местного первенства

18 февраля 2024, 04:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 05:15
47
0
Чемпионат Бельгии. Победа Антверпена, Соболь отыграл тайм за Генк
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились три матча 26 тура бельгийской Лги Жюпиле. Среди других результатов стоит отметить победу «Генка», за который играет украинец Эдуард Соболь (он отыграл первый тайм), и поражение недавнего соперника донецкого «Шахтера» – «Антверпена».

Чемпионат Бельгии. 26 тур

Генк – Моленбек – 3:1

Голы: Арокодаре, 21, Оен, 35, Зачири, 90+2 – Алберту, 2

Ауд – Хеверле – Шарлеруа – 0:0

Антверпен – Мехелен – 0:1

Гол: Мрабти, 57

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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чемпионат Бельгии по футболу Генк РВД Моленбек Ауд-Хеверле Левен Шарлеруа Антверпен Мехелен Эдуард Соболь
Источник Sport.ua
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