Бельгия18 февраля 2024, 04:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 05:15
47
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Чемпионат Бельгии. Победа Антверпена, Соболь отыграл тайм за Генк
Состоялись три матча местного первенства
18 февраля 2024, 04:40 | Обновлено 18 февраля 2024, 05:15
47
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Закончились три матча 26 тура бельгийской Лги Жюпиле. Среди других результатов стоит отметить победу «Генка», за который играет украинец Эдуард Соболь (он отыграл первый тайм), и поражение недавнего соперника донецкого «Шахтера» – «Антверпена».
Чемпионат Бельгии. 26 тур
Генк – Моленбек – 3:1
Голы: Арокодаре, 21, Оен, 35, Зачири, 90+2 – Алберту, 2
Ауд – Хеверле – Шарлеруа – 0:0
Антверпен – Мехелен – 0:1
Гол: Мрабти, 57
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