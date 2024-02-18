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Товарищеские матчи
Минай
17.02.2024 14:00 – FT 1 : 0
Нива Тернополь
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Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 02:39
59
0

Минай минимально победил тернопольскую Ниву в спарринге

Гол забил Артур Ременяк

18 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 02:39
59
0
Минай минимально победил тернопольскую Ниву в спарринге
Нива Тернополь

Состоялся товарищеский поединок между закарпатским «Минаем», который является представителем УПЛ, и тернопольской «Нивой», выступающей в Первой лиге. Игра проходила на домашнем стадионе «Миная».

Матч закончился минимальной победой хозяев. Единственный гол в матче во втором тайме забил полузащитник Артур Ременяк.

Отметим, что в следующем розыгрыше чемпионата Украины команды могут играть в одной лиге, поскольку «Нива» точно не повысится в классе, а «Минай», находясь на последнем месте в УПЛ и не имея ни одной победы в сезоне, является главным претендентом на вылет.

Товарищеский матч

Минай – Нива Тернополь – 1:0

Гол: Ременяк, 53

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Минай Нива Тернополь товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Артур Ременяк
Источник Sport.ua
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