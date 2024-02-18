Минай минимально победил тернопольскую Ниву в спарринге

Состоялся товарищеский поединок между закарпатским «Минаем», который является представителем УПЛ, и тернопольской «Нивой», выступающей в Первой лиге. Игра проходила на домашнем стадионе «Миная».

Матч закончился минимальной победой хозяев. Единственный гол в матче во втором тайме забил полузащитник Артур Ременяк.

Отметим, что в следующем розыгрыше чемпионата Украины команды могут играть в одной лиге, поскольку «Нива» точно не повысится в классе, а «Минай», находясь на последнем месте в УПЛ и не имея ни одной победы в сезоне, является главным претендентом на вылет.

Товарищеский матч

Минай – Нива Тернополь – 1:0

Гол: Ременяк, 53