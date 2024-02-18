Нант – ПСЖ – 0:2. Мбаппе забил пенальти. Видео голов и обзор матча

Закончился матч 22 тура чемпионата Франции, в котором «Нант» принимал ПСЖ. Парижская команда уверенно победила со счетом 2:0, Килиан Мбаппе начал игру в запасе, но успел отличиться голом, выйдя на замену на 62-й минуте и реализовав пенальти.

Лига 1. 22-й тур, 17 февраля

Нант – ПСЖ – 0:2

Голы: Эрнандес, 60, Мбаппе, 78 (пен).

Нант: Дескам, Паллуа, Кастеллетто, Зезе, Коца, Сиссоко (Мутуссами, 79), Чиривелья, Дуглас, Коко (Аблин, 79), Кадевере (Траоре, 62), Мохамед (Саймон, 74).

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос (Лукас Бералдо, 70), Даниил Перейра, Эрнандес, Угарте, Витинья, Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Дембеле, 61), Асенсио (Мбаппе, 62), Барколя (Гонсалу Рамуш, 46) (Хакими, 62).