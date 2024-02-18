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Чемпионат Франции
Нант
17.02.2024 22:00 – FT 0 : 2
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
18 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 01:25
29
0

Нант – ПСЖ – 0:2. Мбаппе забил пенальти. Видео голов и обзор матча

Парижская команда уверенно победила

18 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 01:25
29
0
Нант – ПСЖ – 0:2. Мбаппе забил пенальти. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 22 тура чемпионата Франции, в котором «Нант» принимал ПСЖ. Парижская команда уверенно победила со счетом 2:0, Килиан Мбаппе начал игру в запасе, но успел отличиться голом, выйдя на замену на 62-й минуте и реализовав пенальти.

Лига 1. 22-й тур, 17 февраля

Нант – ПСЖ – 0:2

Голы: Эрнандес, 60, Мбаппе, 78 (пен).

Нант: Дескам, Паллуа, Кастеллетто, Зезе, Коца, Сиссоко (Мутуссами, 79), Чиривелья, Дуглас, Коко (Аблин, 79), Кадевере (Траоре, 62), Мохамед (Саймон, 74).

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос (Лукас Бералдо, 70), Даниил Перейра, Эрнандес, Угарте, Витинья, Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Дембеле, 61), Асенсио (Мбаппе, 62), Барколя (Гонсалу Рамуш, 46) (Хакими, 62).

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас-Франсуа Эрнандес (ПСЖ).
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Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе Лукас Эрнандес ПСЖ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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