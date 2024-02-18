Другие новости18 февраля 2024, 01:15 |
23
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля
Важные события во всех видах спорта
18 февраля 2024, 01:15 |
23
0
В воскресенье, 18 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Райо Вальекано – Реал Мадрид
16:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон
18:30 Лутон Таун – Манчестер Юнайтед
20:00 Бенфика – Визела
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 февраля 2024, 07:55 8
Официальная трансляция первого матча запланирована на 23 февраля
Футбол | 17 февраля 2024, 23:53 0
Игра завершилась со счетом 0:0, Роман отыграл 72 минуты
Футбол | 17.02.2024, 21:29
Футбол | 17.02.2024, 08:57
Футбол | 17.02.2024, 06:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.02.2024, 05:22 21
17.02.2024, 07:11 1
16.02.2024, 09:19
16.02.2024, 12:10 36
16.02.2024, 22:30 8
16.02.2024, 13:59