ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля

В воскресенье, 18 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Райо Вальекано – Реал Мадрид

5.91 – 4.27 – 1.64

16:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон

5.34 – 4.63 – 1.63

18:30 Лутон Таун – Манчестер Юнайтед

4.45 – 4.21 – 1.81

20:00 Бенфика – Визела

1.13 – 8.50 – 20.00