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18 февраля 2024, 01:15 |
23
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля

Важные события во всех видах спорта

18 февраля 2024, 01:15 |
23
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 18 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Райо Вальекано – Реал Мадрид

Favbet 5.91 – 4.27 – 1.64

16:00 Шеффилд Юнайтед – Брайтон

Favbet 5.34 – 4.63 – 1.63

18:30 Лутон Таун – Манчестер Юнайтед

Favbet4.45 – 4.21 – 1.81

20:00 Бенфика – Визела

Favbet 1.13 – 8.50 – 20.00

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Источник Sport.ua
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