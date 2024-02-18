Стала известна оценка Яремчука за 72 минуты матча Валенсия – Севилья
Игра завершилась со счетом 0:0, Роман вышел в стартовом составе «летучих мышей»
17 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук начал поединок с первых минут и был заменен на 72-й на Хесуса Васкеса.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.
За матч Роман 23 раза дотронулся до мяча, отдал 8 точных передач из 13 (62%), дважды пробил в створ ворот, выиграл 2 единоборства, 8 раз потерял владение и заработал 1 фол.
Лучшим игроком поединка стал голкипер «Севильи» Орьян Нюланд (8.2).
Оценки WhoScored за матч Валенсия – Севилья – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Официальная трансляция первого матча запланирована на 23 февраля
Наставник «горожан» прокомментировал матч с «пенсионерами»