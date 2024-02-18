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  4. Стала известна оценка Яремчука за 72 минуты матча Валенсия – Севилья
Испания
18 февраля 2024, 00:38 |
317
0

Стала известна оценка Яремчука за 72 минуты матча Валенсия – Севилья

Игра завершилась со счетом 0:0, Роман вышел в стартовом составе «летучих мышей»

18 февраля 2024, 00:38 |
317
0
Стала известна оценка Яремчука за 72 минуты матча Валенсия – Севилья
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

17 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук начал поединок с первых минут и был заменен на 72-й на Хесуса Васкеса.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.

За матч Роман 23 раза дотронулся до мяча, отдал 8 точных передач из 13 (62%), дважды пробил в створ ворот, выиграл 2 единоборства, 8 раз потерял владение и заработал 1 фол.

Лучшим игроком поединка стал голкипер «Севильи» Орьян Нюланд (8.2).

Оценки WhoScored за матч Валенсия – Севилья – 0:0

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Роман Яремчук оценки WhoScored Валенсия Севилья Валенсия - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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