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Испания
17 февраля 2024, 22:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 22:56
437
1

ВИДЕО. Не хватило реакции. Яремчуку чудесным образом выпал шанс забить

17 февраля Валенсия принимает Севилью в матче 25-го тура Ла Лиги

17 февраля 2024, 22:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 22:56
437
1
ВИДЕО. Не хватило реакции. Яремчуку чудесным образом выпал шанс забить
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

17 февраля на стадионе «Месталья» проходит матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Севилья».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук начал поединок с первых минут.

На 19-й минуте «летучие мыши» могли выходить вперед, если бы Роман реализовал свой момент.

❗️ ВИДЕО. Не хватило реакции. Яремчуку чудесным образом выпал шанс забить

После подачи с левого фланга Яремчук принял мяч в штрафной, но не сумел должным образом обработать мяч и пробить по воротам.

Стоит отметить, что украинец явно не ожидал, что пас пройдет, поскольку защитник гостей должен был спокойно выбить мяч.

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видео голов и обзор Роман Яремчук Валенсия Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу Валенсия - Севилья
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alehandro
Це не про реакцію, а про впевненість: в такій позиції форвард має бити, а не намагатися обробити м"яч, щоб вже напевне заштовхнути його у ворота..
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