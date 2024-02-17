17 февраля на стадионе «Месталья» проходит матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Севилья».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук начал поединок с первых минут.

На 19-й минуте «летучие мыши» могли выходить вперед, если бы Роман реализовал свой момент.

❗️ ВИДЕО. Не хватило реакции. Яремчуку чудесным образом выпал шанс забить



После подачи с левого фланга Яремчук принял мяч в штрафной, но не сумел должным образом обработать мяч и пробить по воротам.

Стоит отметить, что украинец явно не ожидал, что пас пройдет, поскольку защитник гостей должен был спокойно выбить мяч.