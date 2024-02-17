Лис против Демона. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Роттердаме
Янник Синнер выиграл у Таллона Грикспора, Алекс де Минаур обыграл Григора Димитрова
17 февраля состоялись матчи 1/2 финала турнира АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Первый сеянный Янник Синнер защитил очки за прошлогодний финал и во второй раз подряд поборется за титул в Нидерландах. В полуфинале «лис» обыграл Таллона Грикспора в двух партиях.
Против Синнера в финале выйдет Алекс де Минаур. «Демон» закрыл Григора Димитрова в двух сетах.
АТР 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Таллон Грикспор – 6:2, 6:4
Григор Димитров [6] – Алекс де Минаур [5] – 4:6, 3:6
Rotterdam will crown new royalty 👑@janniksin @alexdeminaur #abnamroopen pic.twitter.com/bHqFwTLBN2— Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2024
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