Почеттино высказался о матче с Ман Сити, в котором Мудрик остался в запасе

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поединок 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:1). Украинский вингер гостей Михаил Мудрик провел матч на скамейке для запасных.

«Первый тайм был действительно очень хорошим. Мы допустили один опасный момент у наших ворот – против такой команды, как «Манчестер Сити», которая для меня является лучшей в мире.

Во втором тайме они заставляли нас защищаться, но мы создавали моменты и могли забить второй гол и все могло быть иначе. Важно, чтобы игроки отдавали себе отчет, что футбол соревновательный вид спорта, и чтобы выйти на тот уровень, который мы хотим, нам нужно иногда терпеть.

Дальше у нас очень важна игра против «Ливерпуля» в финале Кубка лиги. Самое важное – продолжать верить. Теперь мы должны набраться сил и подготовиться к игре как можно лучше», – сказал Почеттино.