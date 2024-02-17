Генк победил РВД Моленбек. Соболь отыграл первый тайм

Вечером 17 февраля проходят матчи 26-го тура чемпионата Бельгии.

«Генк» на домашнем поле обыграл «РВД Моленбек» со счетом 3:1.

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в основном составе и провел первый тайм, после чего был заменен. За свою игру украинский защитник получил от статистического портала WhoScored оценку 6.9 баллов.



Чемпионат Бельгии. 26-й тур, 17 февраля

Генк – РВД Моленбек – 3:1

Голы: Арокодаре, 21, Оен, 35, Зачири, 90+2 – Алберту, 2.

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