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  4. Генк победил РВД Моленбек. Соболь отыграл первый тайм
Бельгия
17 февраля 2024, 20:52 |
72
0

Генк победил РВД Моленбек. Соболь отыграл первый тайм

Состоялся матч 26-го Лиги Жюпиле

17 февраля 2024, 20:52 |
72
0
Генк победил РВД Моленбек. Соболь отыграл первый тайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Вечером 17 февраля проходят матчи 26-го тура чемпионата Бельгии.

«Генк» на домашнем поле обыграл «РВД Моленбек» со счетом 3:1.

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в основном составе и провел первый тайм, после чего был заменен. За свою игру украинский защитник получил от статистического портала WhoScored оценку 6.9 баллов.

Чемпионат Бельгии. 26-й тур, 17 февраля

Генк – РВД Моленбек – 3:1

Голы: Арокодаре, 21, Оен, 35, Зачири, 90+2 – Алберту, 2.

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РВД Моленбек WhoScored Генк Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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