Генк победил РВД Моленбек. Соболь отыграл первый тайм
Состоялся матч 26-го Лиги Жюпиле
Вечером 17 февраля проходят матчи 26-го тура чемпионата Бельгии.
«Генк» на домашнем поле обыграл «РВД Моленбек» со счетом 3:1.
Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в основном составе и провел первый тайм, после чего был заменен. За свою игру украинский защитник получил от статистического портала WhoScored оценку 6.9 баллов.
Чемпионат Бельгии. 26-й тур, 17 февраля
Генк – РВД Моленбек – 3:1
Голы: Арокодаре, 21, Оен, 35, Зачири, 90+2 – Алберту, 2.
Back to winning ways. 🔵⚪#krcgenk #mijnploeg #GNKRWDM pic.twitter.com/tUnfTdVfXN— KRC Genk (@KRCGenkofficial) February 17, 2024
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