Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу в матче 25-го тура АПЛ против «Бернли» (5:0) и высказался о чемпионских амбициях лондонского клуба.

«Сегодня даже при разгромном счете игроки хотели большего, то, как они возвращались в защиту на последних минутах впечатляет. Мы создаем конкуренцию внутри команды. С такими футболистами приятно работать.

Чемпионские амбиции? Все что мы можем сделать – выигрывать наши матчи. И теперь после двух разгромных побед нас ждет тяжелый поединок против «Порту» в ЛЧ.

Я надеюсь, что мы сможем выиграть титул. Мы этого хотим, это точно», – сказал Артета.

«Арсенал» в настоящее время занимает второе место в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два очка.