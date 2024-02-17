Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала в АПЛ
Наставник «канониров» прокомментировал последний матч против «Бернли»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу в матче 25-го тура АПЛ против «Бернли» (5:0) и высказался о чемпионских амбициях лондонского клуба.
«Сегодня даже при разгромном счете игроки хотели большего, то, как они возвращались в защиту на последних минутах впечатляет. Мы создаем конкуренцию внутри команды. С такими футболистами приятно работать.
Чемпионские амбиции? Все что мы можем сделать – выигрывать наши матчи. И теперь после двух разгромных побед нас ждет тяжелый поединок против «Порту» в ЛЧ.
Я надеюсь, что мы сможем выиграть титул. Мы этого хотим, это точно», – сказал Артета.
«Арсенал» в настоящее время занимает второе место в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два очка.
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