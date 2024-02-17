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Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 20:04 | Обновлено 17 февраля 2024, 20:14
813
0

Рух определяется с бразильцем и украинцем

Также к тренировкам вернется нападающий

17 февраля 2024, 20:04 | Обновлено 17 февраля 2024, 20:14
813
0
Рух определяется с бразильцем и украинцем
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Руха» продолжит просмотр потенциального новичка из Бразилии, который был в команде на словенском сборе и сыграл в одном контрольном матче.

По информации нашего источника, продолжит ли карьеру 20-летний фланговый полузащитник в «Рухе», станет известно на следующей неделе.

Что же касается нападающего Юрия Климчука, который из-за незначительного повреждения пропустил последние спарринги, то он должен вернуться в строй на календарный поединок 18-го тура УПЛ с «Полесьем», который состоится 25 февраля на «Арене-Львов».

До конца февраля в «Рухе» определятся, останется ли в команде ветеран, вратарь Юрий Панькив, которого беспокоит старая травма.

В настоящее время «Рух» набрав 26 очков, занимает шестое место в чемпионате УПЛ.

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Юрий Панькив Юрий Климчук Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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