Форвард Днепра-1: «Моя семья все потеряла в Авдеевке»

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинский войск из Авдеевки. В этом небольшом городе Донецкой области родился и вырос форвард «Днепра-1» Александр Филиппов.

– Можете рассказать, какой была Авдеевка до войны, до 2014 года?

– Это такой промышленный маленький городок, который был связан в основном с Донецком, конечно. Все почти студенты, половина людей работали в Донецке. Сколько у нас, 35 тысяч человек. Конечно, есть большой коксохимический завод, но большинство, преимущественно молодые ребята, работали в Донецке. Но это был красивый, очень уютный, очень приятный городок. Я уехал, когда мне было 12-13 лет, уже начал заниматься футболом и жил в спортивном интернате. Но с радостью всегда возвращался на выходные. Мне всегда было приятно возвращаться, видеться с ребятами, гулять.

– Оставались ли у вас после 2014 года родственники в Авдеевке?

– Конечно. У меня мама жила все это время, потому что этот дом – это и мой дом, конечно. И бабушка, царство ей небесное. Но да, всегда жили, никуда не уезжали. Я же говорю: это наш дом, почему мы должны куда-то уезжать?

– Сейчас родственники в безопасности?

– Да. Бабушки уже нет три года, царство ей небесное. А мама да, в мае 2022-го уже выехала из Авдеевки. Тогда уже было очень опасно, и она уехала.

– Что ваша семья потеряла в Авдеевке?

– Все потеряла. Трудно объяснить, но, я думаю, вы видели все фотографии и других городов – и Мариуполя, и Бахмута. Авдеевка – это очень маленький городок. Вы видите и читаете новости, каждый день там по 50, по 40 авиабомб сбрасывают. Как вы думаете? Там уже камня на камне не осталось.