ВИДЕО. Курьезный гол в АПЛ. Вратарь просто упал перед воротами

В матче чемпионата Англии Ньюкасл – Борнмут гости вышли вперед во втором тайме после грубой ошибки вратаря хозяев Дубравки. Мартин упал перед воротами и позволил Доминику Соланке забить очередной гол в сезоне.

Форвард сделал счет 1:0, но Сороки быстро отыгралась голом с пенальти.

Правда, далее команда Ильи Забарного снова вышла вперед, когда Дубравка не сумел отразить дальний удар.