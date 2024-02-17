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Англия
17 февраля 2024, 18:41 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:42
1422
0

ВИДЕО. Курьезный гол в АПЛ. Вратарь просто упал перед воротами

Дубравка ошибся, Соланке забил

17 февраля 2024, 18:41 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:42
1422
0
ВИДЕО. Курьезный гол в АПЛ. Вратарь просто упал перед воротами
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии Ньюкасл – Борнмут гости вышли вперед во втором тайме после грубой ошибки вратаря хозяев Дубравки. Мартин упал перед воротами и позволил Доминику Соланке забить очередной гол в сезоне.

Форвард сделал счет 1:0, но Сороки быстро отыгралась голом с пенальти.

Правда, далее команда Ильи Забарного снова вышла вперед, когда Дубравка не сумел отразить дальний удар.

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Ньюкасл Борнмут Мартин Дубравка Доминик Соланке
Источник Sport.ua
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