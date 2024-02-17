Англия17 февраля 2024, 18:41 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:42
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ВИДЕО. Курьезный гол в АПЛ. Вратарь просто упал перед воротами
Дубравка ошибся, Соланке забил
17 февраля 2024, 18:41 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:42
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В матче чемпионата Англии Ньюкасл – Борнмут гости вышли вперед во втором тайме после грубой ошибки вратаря хозяев Дубравки. Мартин упал перед воротами и позволил Доминику Соланке забить очередной гол в сезоне.
Форвард сделал счет 1:0, но Сороки быстро отыгралась голом с пенальти.
Правда, далее команда Ильи Забарного снова вышла вперед, когда Дубравка не сумел отразить дальний удар.
Dubravka damn😭 pic.twitter.com/7EwMPSV36n— 𝗧𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗴’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇳🇱 (@TenHagBall_) February 17, 2024
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