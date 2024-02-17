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17 февраля 2024, 18:48 |
630
0

Стаховский жестко описал жизнь россиян после новости о смерти Навального

Сергей обратился к кацапам в своем Instagram

17 февраля 2024, 18:48 |
630
0
Стаховский жестко описал жизнь россиян после новости о смерти Навального
Instagram. Сергей Стаховский

16 февраля на россии сообщили о смерти известного оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в ХМАО.

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который сейчас защищает Украины от российских оккупантов, оставил россиянам жесткое послание в своем Instagram:

«Я бы написал это на кацапском, но ну их в баню. Ну как вы там, очень озабоченные соседи?

Вся ваша жизнь – это движение в направлении стойла и смерти в СИЗО. Наслаждайтесь», – написал Стаховский.

ФОТО. Стаховский жестко описал жизнь россиян после новости о смерти Навального

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Сергей Стаховский российско-украинская война смерть
Источник Sport.ua
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