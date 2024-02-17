16 февраля на россии сообщили о смерти известного оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в ХМАО.

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который сейчас защищает Украины от российских оккупантов, оставил россиянам жесткое послание в своем Instagram:

«Я бы написал это на кацапском, но ну их в баню. Ну как вы там, очень озабоченные соседи?

Вся ваша жизнь – это движение в направлении стойла и смерти в СИЗО. Наслаждайтесь», – написал Стаховский.

ФОТО. Стаховский жестко описал жизнь россиян после новости о смерти Навального