Стаховский жестко описал жизнь россиян после новости о смерти Навального
Сергей обратился к кацапам в своем Instagram
16 февраля на россии сообщили о смерти известного оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в ХМАО.
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который сейчас защищает Украины от российских оккупантов, оставил россиянам жесткое послание в своем Instagram:
«Я бы написал это на кацапском, но ну их в баню. Ну как вы там, очень озабоченные соседи?
Вся ваша жизнь – это движение в направлении стойла и смерти в СИЗО. Наслаждайтесь», – написал Стаховский.
ФОТО. Стаховский жестко описал жизнь россиян после новости о смерти Навального
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