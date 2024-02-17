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Англия
17 февраля 2024, 18:38 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:41
1642
1

Сыграет ли Мудрик с чемпионами? Известны составы на матч Ман Сити – Челси

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени

17 февраля 2024, 18:38 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:41
1642
1
Сыграет ли Мудрик с чемпионами? Известны составы на матч Ман Сити – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет матч на скамье для запасных и будет ждать своего шанса во втором тайме.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Фоден, де Брюйне, Родри, Холанд, Альварес, Доку.

Челси: Петрович, Гюсто, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл, Галлахер, Фернандес, Палмер, Кайседо, Стерлинг, Джексон.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

В последний раз Мудрик выходил в основе «Челси» в АПЛ еще 27 декабря в матче 19-го тура против «Кристал Пэлас» (2:1).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Boodya 1209
Тут питання не в тому, чи зіграє він в основі, а в тому, чи взагалі грати буде
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