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  4. Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 17:04 |
2030
7

Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита

Экс-тренер киевлян посетил тренировочный сбор в Турции

17 февраля 2024, 17:04 |
2030
7
Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу посетил тренировочный сбор киевлян в Турции.

Сообщается, что визит румынского специалиста длился три дня. Луческу прибыл в Анталию по приглашению киевского клуба. В команде хотели услышать мнение бывшего тренера о некоторых футболистах.

Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.

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Динамо Киев Мирча Луческу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Gazeta Sporturilor
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AK.228
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GloryUkraine
Суркіс не розрахувався мабуть повністю, то Будулай і підскочив до Туреччини.
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