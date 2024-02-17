Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
Экс-тренер киевлян посетил тренировочный сбор в Турции
Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу посетил тренировочный сбор киевлян в Турции.
Сообщается, что визит румынского специалиста длился три дня. Луческу прибыл в Анталию по приглашению киевского клуба. В команде хотели услышать мнение бывшего тренера о некоторых футболистах.
Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.
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