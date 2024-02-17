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17 февраля 2024, 16:45 |
764
2

Экс-первая ракетка мира вспомнил, как его ограбил полицейский в россии

Инцидент произошел 18 лет назад

17 февраля 2024, 16:45 |
764
2
Экс-первая ракетка мира вспомнил, как его ограбил полицейский в россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Роддик

Бывший лучший теннисист мира американец Энди Роддик рассказал о своих впечатлениях от визита в столицу россии на матч Кубка Дэвиса 18 лет назад.

«В 2006 году на улице в россии меня ограбил полицейский, мы приезжали туда играть на Кубок Дэвиса. Это правда. Просто подошел и спросил, сколько у меня наличных денег. Я сказал, что есть 300 долларов... Он просто ответил, мол, отдай мне их, или сядешь в тюрьму. Я отдал, и он пошел своей дорогой. В общем никаких эмоций. Деловой. Давайте не будем доходить до такого уровня нормализации безумного дерьма. Так не должно быть. Никогда не вернусь туда.

Тогда я просто хотел играть и благополучно уйти. Не хотел поднимать шума, вдруг это был просто один плохой полицейский. Но теперь я лучше понимаю все обстоятельства», – поделился неприятной историей Роддик в соцсетях.

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Энди Роддик ограбление Кубок Дэвиса
Источник Reddit
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Комментарии 2
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movkli
нехай шастать
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GloryUkraine
А міг і гроші віддати і посидіти у відділку, щонайменше.
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0
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