Экс-первая ракетка мира вспомнил, как его ограбил полицейский в россии

Бывший лучший теннисист мира американец Энди Роддик рассказал о своих впечатлениях от визита в столицу россии на матч Кубка Дэвиса 18 лет назад.

«В 2006 году на улице в россии меня ограбил полицейский, мы приезжали туда играть на Кубок Дэвиса. Это правда. Просто подошел и спросил, сколько у меня наличных денег. Я сказал, что есть 300 долларов... Он просто ответил, мол, отдай мне их, или сядешь в тюрьму. Я отдал, и он пошел своей дорогой. В общем никаких эмоций. Деловой. Давайте не будем доходить до такого уровня нормализации безумного дерьма. Так не должно быть. Никогда не вернусь туда.

Тогда я просто хотел играть и благополучно уйти. Не хотел поднимать шума, вдруг это был просто один плохой полицейский. Но теперь я лучше понимаю все обстоятельства», – поделился неприятной историей Роддик в соцсетях.