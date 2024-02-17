Если уволят Гаттузо. В Марселе определились с преемником итальянца

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо, видимо, не доработает на должности текущий сезон.

Результаты команды на текущий момент далеки от ожидаемых, а текущая шестиматчевая безвыигрышная серия «Марселя» является основой для критики в адрес Гаттузо.

Сам Гаттузо, очевидно, не знает, как исправить ситуацию, из-за чего боссы «Марселя» уже начали оценивать возможную кандидатуру преемника итальянца во главе команды.

Сообщается, что в случае увольнения Гаттузо руководить «Марселем» будет доверено 45-летнему Панчо Абардонадо, который ныне является ассистентом Дженнаро в первой команде.

Абардонадо ранее уже работал в тренерском штабе «Марселя» при Хорхе Сампаоли, а также Марселино. Кроме того, в сентябре минувшего года этот специалист был временным главным тренером провансальцев, прежде чем тех возглавит Гаттузо.

Напомним, «Марсель» является соперником «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы. В первом поединке, который состоялся в Германии на текущей неделе, украинцы и французы разошлись ничьей 2:2.