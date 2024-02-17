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  4. Если уволят Гаттузо. В Марселе определились с преемником итальянца
Франция
17 февраля 2024, 16:23 |
536
0

Если уволят Гаттузо. В Марселе определились с преемником итальянца

Все больше и больше данных говорят о вероятной скорой смене главного тренера провансальцев

17 февраля 2024, 16:23 |
536
0
Если уволят Гаттузо. В Марселе определились с преемником итальянца
Getty Images/Global Images Ukraine. Панчо Абардонадо

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо, видимо, не доработает на должности текущий сезон.

Результаты команды на текущий момент далеки от ожидаемых, а текущая шестиматчевая безвыигрышная серия «Марселя» является основой для критики в адрес Гаттузо.

Сам Гаттузо, очевидно, не знает, как исправить ситуацию, из-за чего боссы «Марселя» уже начали оценивать возможную кандидатуру преемника итальянца во главе команды.

Сообщается, что в случае увольнения Гаттузо руководить «Марселем» будет доверено 45-летнему Панчо Абардонадо, который ныне является ассистентом Дженнаро в первой команде.

Абардонадо ранее уже работал в тренерском штабе «Марселя» при Хорхе Сампаоли, а также Марселино. Кроме того, в сентябре минувшего года этот специалист был временным главным тренером провансальцев, прежде чем тех возглавит Гаттузо.

Напомним, «Марсель» является соперником «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы. В первом поединке, который состоялся в Германии на текущей неделе, украинцы и французы разошлись ничьей 2:2.

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Источник Homme Du Match
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