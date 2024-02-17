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  4. Забарный в основе Борнмута на матч АПЛ с Ньюкаслом
Англия
17 февраля 2024, 16:18 |
53
0

Забарный в основе Борнмута на матч АПЛ с Ньюкаслом

Украинский защитник начнет гостевой поединок с первых минут

17 февраля 2024, 16:18 |
53
0
Забарный в основе Борнмута на матч АПЛ с Ньюкаслом
ФК Борнмут. Илья Забарный

Сегодня, 17 февраля, «Борнмут» Ильи Забарного в матче 25-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Наш соотечественник в очередной раз выйдет в основном составе «вишень». Отметим, что для Ильи это будет 24-й матч в нынешнем сезоне АПЛ, который он начнет с первых минут.

Составы команд:

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараэш, Лонгстофф, Майли, Гордон, Барнс, Альмирон.

«Борнмут»: Нето, Келли, Смит, Сенеси, Забарный, Кук, Кристи, Семеньо, Тавернье, Клюйверт, Соланке.

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Ньюкасл Борнмут Английская Премьер-лига стартовые составы Илья Забарный
Источник Sport.ua
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