Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Бернли
Игра начнется в 17:00
В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Арсенал».
Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».
Стали известны стартовые составы команд на этот поединок. Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
Причиной этого является травма икроножной мышцы, которую он получил в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля». Украинец еще не успел полностью восстановиться от повреждения.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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