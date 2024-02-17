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  4. Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Бернли
Англия
17 февраля 2024, 16:10 |
1097
1

Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Бернли

Игра начнется в 17:00

17 февраля 2024, 16:10 |
1097
1
Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Арсенал».

Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Стали известны стартовые составы команд на этот поединок. Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
Причиной этого является травма икроножной мышцы, которую он получил в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля». Украинец еще не успел полностью восстановиться от повреждения.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Бернли Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко стартовые составы
Источник Sport.ua
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Octopus
Троссард на позиции форварда второй матч подряд многое говорит о качестве нападающих Арсенала
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