Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Бернли

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Арсенал».

Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Стали известны стартовые составы команд на этот поединок. Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Причиной этого является травма икроножной мышцы, которую он получил в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля». Украинец еще не успел полностью восстановиться от повреждения.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.