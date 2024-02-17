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  4. Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет неприятным для просмотра»
Чемпионат Европы
17 февраля 2024, 17:31 |
1641
1

Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет неприятным для просмотра»

Джеко оценил битву в плей-офф за выход на Евро-2024

17 февраля 2024, 17:31 |
1641
1
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет неприятным для просмотра»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко ожидает, что игра в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024 против Украины получится не слишком зрелищной.

«Хорошо, что большинство игроков находятся в конкурентной форме. Они играют заметные роли в своих клубах. Это одна из предпосылок хорошего результата. И тренеру будет легче подготовить команду, когда у него есть исполнители, находящиеся в соревновательном ритме. Что касается шансов на квалификацию на Евро, то они есть независимо от имени соперника.

Понятно, что Украина – большой соперник. У нас была возможность сыграть с ними и знаем, чего ждать. Однако мы играем дома перед своими болельщиками, и у нас есть шансы пройти дальше. Думаю, что игра должна быть неприятной для просмотра, боевой, с большим количеством перемещений, столкновений и тактических перестроек. Я уверен, что мы обязательно сделаем все возможное, чтобы попасть на Евро, чтобы обрадовать болельщиков, а также себя, потому что мы стремимся выступать на больших соревнованиях».

«У них есть несколько отличных индивидуальностей. Большинство из них играют в сильных европейских клубах, и как команда они очень сплочены. Лучшая линия сборной — полузащита, в которой играют опытные исполнители. Поэтому именно в центре поля мы будем вести с ними самую острую борьбу. Это опытная команда с игроками, которые знают, как выходить из-под давления, и этот опыт также является преимуществом сборной Украины», – сказал Джеко.

Матч состоится 21 марта, а победитель противостояния в финале сыграет против Израиля или Исландии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Octopus
«У них есть несколько отличных индивидуальностей. Большинство из них играют в сильных европейских клубах»
По Трансфермаркту мы 330 млн, а Босния только 90. Сильнейший состав СБУ в истории.
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