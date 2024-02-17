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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Хорошие сборы в Испании. Главное – ни одного россиянина»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 15:28 |
651
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Хорошие сборы в Испании. Главное – ни одного россиянина»

Наставник лидера чемпионата доволен сбором

17 февраля 2024, 15:28 |
651
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хорошие сборы в Испании. Главное – ни одного россиянина»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб позитивно оценил подготовку ко второй части сезона, которая прошла в Испании. Команда возобновит сезон УПЛ на первой позиции в таблице.

– Юрий Николаевич, как в целом оцениваете испанский сбор «Кривбасса»?

– Провели неплохой сбор. За месяц сыграли здесь семь контрольных матчей. Классные условия для тренировок и восстановления. Все прошло на хорошем уровне.

– «Кривбасс» провел неплохую трансферную кампанию. Но, как говорится, предела совершенству не существует. Какую линию вы бы еще хотели усилить?

– Все. Вы только что подтвердили: предела совершенству нет. Это нужно для того, чтобы ребята понимали, что нужно постоянно работать еще лучше. А мы продолжим искать новичков, которые еще голоднее к футболу и смогут играть еще лучше.

– Как Испания приняла «Кривбасс»? Вернется ли сюда команда в следующем году?

– Очень классный сбор. Гораздо больше здесь понравилось, чем в прошлом году в Турции. Что очень важно для хорошей подготовки – это отличные погодные условия. За весь месяц только один раз шел дождь, например. Поля, восстановление игроков, гостиница – все на высоком уровне. Но самое главное, что я здесь не увидел ни одного россиянина. Хочется сюда приезжать снова.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Источник ФК Кривбасс
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