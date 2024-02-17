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Украина. Первая лига
17 февраля 2024, 14:28 |
178
0

В полном составе Карпаты соберутся на втором сборе

Команда Мирона Маркевича определилась со спаррингами

17 февраля 2024, 14:28 |
178
0
В полном составе Карпаты соберутся на втором сборе
ФК Карпаты

Лидеры Первой лиги, львовские «Карпаты», на закарпатском этапе подготовки к весенней части сезона проведут еще один спарринг после сегодняшней победы над «Металлистом» – 21 февраля с «Хустом».

Затем подопечные Мирона Маркевича несколько дней проведут во Львове и вернутся в Ужгород, где 27 февраля сыграют с «Буковиной» и 8 марта – с аматорским «Севлюшем».

Заключительный сбор «зелено-белые» проведут во Львове, где будут выяснять отношения 13 марта с тернопольской «Нивой» и 16-го – с ФК «Николаев». Еще два мартовских спарринг-партнера уточняются. Скорее всего это будет одна из любительских команд Закарпатья и второлиговые «Карпаты-2».

Что касается кадрового вопроса, то в полном составе «Карпаты» соберутся только на втором закарпатском этапе, поскольку Ян Костенко еще не вернулся после повреждения, а Евгений Подлепенец простудился и остался во Львове.

На данный момент «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская», набрав 45 очков.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич учебно-тренировочные сборы Хуст Буковина Черновцы Севлюш Нива Тернополь Николаев Карпаты-2 Львов Евгений Подлепенец инсайд
Источник Sport.ua
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