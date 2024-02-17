В полном составе Карпаты соберутся на втором сборе
Команда Мирона Маркевича определилась со спаррингами
Лидеры Первой лиги, львовские «Карпаты», на закарпатском этапе подготовки к весенней части сезона проведут еще один спарринг после сегодняшней победы над «Металлистом» – 21 февраля с «Хустом».
Затем подопечные Мирона Маркевича несколько дней проведут во Львове и вернутся в Ужгород, где 27 февраля сыграют с «Буковиной» и 8 марта – с аматорским «Севлюшем».
Заключительный сбор «зелено-белые» проведут во Львове, где будут выяснять отношения 13 марта с тернопольской «Нивой» и 16-го – с ФК «Николаев». Еще два мартовских спарринг-партнера уточняются. Скорее всего это будет одна из любительских команд Закарпатья и второлиговые «Карпаты-2».
Что касается кадрового вопроса, то в полном составе «Карпаты» соберутся только на втором закарпатском этапе, поскольку Ян Костенко еще не вернулся после повреждения, а Евгений Подлепенец простудился и остался во Львове.
На данный момент «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская», набрав 45 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 17 февраля в 17:00 по Киеву
Округлые ягодицы Джорджины Родригес подверглись грубой ретуши в фоторедакторе