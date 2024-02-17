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  4. Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 февраля 2024, 13:45 |
197
0

Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Дохе

17 февраля 2024, 13:45 |
197
0
Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

17 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Время начала матча – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, полька проиграла три последние встречи.

Свёнтек – двукратная действующая чемпионка соревнований в Дохе.

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Елена Рыбакина WTA Доха смотреть онлайн Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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