Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисисток, полька проиграла три последние встречи.

Свёнтек – двукратная действующая чемпионка соревнований в Дохе.

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