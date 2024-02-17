Ига Свёнтек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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17 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В финале полька сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Это будет 5-я встреча теннисисток, полька проиграла три последние встречи.
Свёнтек – двукратная действующая чемпионка соревнований в Дохе.
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