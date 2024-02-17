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  4. ГВАРДИОЛА — о том, что на игру Сити невозможно смотреть: «Нами восхищаются»
Англия
17 февраля 2024, 13:23 |
155
0

ГВАРДИОЛА — о том, что на игру Сити невозможно смотреть: «Нами восхищаются»

Наставник «Манчестер Сити» достойно ответил на критику

17 февраля 2024, 13:23 |
155
0
ГВАРДИОЛА — о том, что на игру Сити невозможно смотреть: «Нами восхищаются»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на слова Гарри Невилла, легенды другого клуба из Манчестера, «Манчестер Юнайтед», о том, что на игру «Сити» невозможно смотреть.

«Что я могу сказать? Это так здорово. Спасибо за комплимент. В футболе все очень сложно. Нами восхищаются. Я почти уверен в этом. Это делают люди из мира футбола, которые знают, как тяжело быть в борьбе во всех турнирах на протяжении 6-7 лет и каждую неделю.

Это выглядит легко, но это не так. Запомните эти слова. Соперники уважают нас. Иногда людям недостаточно того, что мы делаем, но я знаю, насколько это сложно», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Челси» в АПЛ.

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Источник The Guardian
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