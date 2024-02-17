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Италия
17 февраля 2024, 13:08 | Обновлено 17 февраля 2024, 13:21
326
0

Стало известно, когда Ювентус расстанется с попавшимся на допинге Погба

В нынешнем сезоне француз провел 2 матча за туринцев

17 февраля 2024, 13:08 | Обновлено 17 февраля 2024, 13:21
326
0
Стало известно, когда Ювентус расстанется с попавшимся на допинге Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Туринский «Ювентус» расстанется с полузащитником Полем Погба ближайшим летом.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб более не рассчитывает на французского футболиста.

Действующий контракт между Погба и «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года. Напомним, что Погба сдал положительный допинг-тест после матча 1-го тура Серии А с «Удинезе» (0:3). В общей сложности француз провел в нынешнем сезоне 2 матча за «Старую Синьору» (52 минуты игрового времени).

Ранее стало известно, что антидопинговая прокуратура Италии запросила для Погба четырехлетнюю дисквалификацию.

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Поль Погба Ювентус дисквалификация допинг расторжение контракта
Источник Tuttosport
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