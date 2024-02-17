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Польша
17 февраля 2024, 12:18 | Обновлено 17 февраля 2024, 12:45
421
0

Экс-игрока Ворсклы не будет в команде Хацкевича

Футболист мог продолжить карьеру в Польше

17 февраля 2024, 12:18 | Обновлено 17 февраля 2024, 12:45
421
0
Экс-игрока Ворсклы не будет в команде Хацкевича
ФК Ворскла. Сергей Яворский

Бывший защитник полтавской «Ворсклы» Сергей Яворский этой зимой был на просмотре в команде второго польского дивизиона – «Заглембе» Сосновец.

Опытный футболист провел несколько спаррингов за польский коллектив, однако от его услуг отказались.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «Заглембе» Александр Хацкевич был не против подписания Яворского, однако руководство польского клуба не дало согласие на трансфер.

В ближайшем матче второго дивизиона Польши «Заглембе» на своем поле примет «Прушкув». Поединок пройдет в воскресенье, 18 февраля, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что «Заглембе» подписал двух легионеров из Украины.

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Источник Sport.ua
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