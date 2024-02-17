Умер заслуженный тренер Украины по футболу

В Никополе в возрасте 73 лет скончался заслуженный тренер Украины Григорий Варжеленко. Причина смерти не сообщается.

Будучи футболистом, Григорий Тихонович выступал за дублирующий состав киевского «Динамо» и хмельницкое «Динамо», был капитаном юношеской сборной СССР.

Перейдя на тренерскую работу, большую часть жизни посвятил работе в командах из родного Никополя, также возглавлял житомирское «Полесье», входил в тренерские штабы «Зирки» и алчевской «Стали». По итогам сезона-1996/1997 вместе с никопольским «Металлургом» стал бронзовым призером Первой лиги Украины. Удостоен звания заслуженного тренера страны.