ОФИЦИАЛЬНО. Польская команда Хацкевича пополнилась еще одним украинцем
Артем Полярус перешел в «Заглембе» из города Сосновец
Клуб польской Первой лиги «Заглембе» Сосновец объявил о подписании 31-летнего украинского вингера Артема Поляруса.
Соглашение с футболистом оформлено сроком до конца текущего сезона.
С марта 2022 года Полярус выступал в Польше за «Брук-Бет Термалицу», ряды которой ныне покинул на правах свободного агента.
Напомним, «Заглембе» Сосновец с недавних пор возглавляет экс-тренер «Динамо» Александр Хацкевич, при котором состав команды пополнило уже несколько украинцев. Речь, в частности, об Алексее Шевченко, Алексее Довгом и Артеме Сухоцком.
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