ОФИЦИАЛЬНО. Польская команда Хацкевича пополнилась еще одним украинцем

Клуб польской Первой лиги «Заглембе» Сосновец объявил о подписании 31-летнего украинского вингера Артема Поляруса.

Соглашение с футболистом оформлено сроком до конца текущего сезона.

С марта 2022 года Полярус выступал в Польше за «Брук-Бет Термалицу», ряды которой ныне покинул на правах свободного агента.

Напомним, «Заглембе» Сосновец с недавних пор возглавляет экс-тренер «Динамо» Александр Хацкевич, при котором состав команды пополнило уже несколько украинцев. Речь, в частности, об Алексее Шевченко, Алексее Довгом и Артеме Сухоцком.