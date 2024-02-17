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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Польская команда Хацкевича пополнилась еще одним украинцем
Польша
17 февраля 2024, 10:03 |
480
0

ОФИЦИАЛЬНО. Польская команда Хацкевича пополнилась еще одним украинцем

Артем Полярус перешел в «Заглембе» из города Сосновец

17 февраля 2024, 10:03 |
480
0
ОФИЦИАЛЬНО. Польская команда Хацкевича пополнилась еще одним украинцем
zaglebie.eu. Артем Полярус

Клуб польской Первой лиги «Заглембе» Сосновец объявил о подписании 31-летнего украинского вингера Артема Поляруса.

Соглашение с футболистом оформлено сроком до конца текущего сезона.

С марта 2022 года Полярус выступал в Польше за «Брук-Бет Термалицу», ряды которой ныне покинул на правах свободного агента.

Напомним, «Заглембе» Сосновец с недавних пор возглавляет экс-тренер «Динамо» Александр Хацкевич, при котором состав команды пополнило уже несколько украинцев. Речь, в частности, об Алексее Шевченко, Алексее Довгом и Артеме Сухоцком.

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Артем Полярус Заглембе Сосновец Брук-Бет Термалица трансферы Александр Хацкевич
Источник Заглембе Сосновец
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