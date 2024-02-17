С кем сыграет Алькарас? Определены полуфиналисты турнира в Буэнос-Айресе

В ночь на 17 февраля завершились матчи 1/4 финала на грунтовом турнире серии АТР 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Первый сеяный и действующий обладатель титула Карлос Алькарас в двух сетах разобрался с Андреа Вавассори.

За выход в финал испанец поборется с Николосом Харри. Чилиец проиграл первый сет Томасу Мартину Этчеверри, ушел с двух скрытых матчболов во втором, но сумел сравняться счет по партиям, после чего аргентинец снялся с поединка.

В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Факундо Диас Акоста и Федерико Кориа.

АТР 250 Буэнос-Айрес. Грунт. Четвертьфиналы

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Андреа Вавассори – 7:6 (7:1), 6:1

Николас Харри [3] – Томас Мартин Этчеверри [6] – 4:6, 7:5, RET., Этчеверри

Нижняя часть сетки

Душан Лайович – Факундо Диас Акоста – 4:6, 3:6

Себастьян Баес [5] – Федерико Кориа – 1:6, 4:6

АТР 250 Буэнос-Айрес. Грунт. Полуфиналы

Карлос Алькарас [1] – Николас Харри [3]

Факундо Диас Акоста – Федерико Кориа