ШАСТАЛ: «Впечатление, будто не неделю в команде, а полгода»

Полузащитник «Вереса» Дмитрий Шастал, который в матче с узбекистанским АГМК (2:1) забил свой первый мяч за команду из Ровно, поделился впечатлениями от сборов в Турции:

«Оказавшись на привычной для себя позиции, Марко прекрасно отвлек на себя двух центральных защитников, мяч отскочил ко мне, и я завершил атаку.

Пытались закрепить работу, проделанную на тренировке, наигрывать определенные комбинации. Очень хороший соперник был. Интересная игра была.

Адаптация в команде прошла очень быстро. Впечатление, будто не неделя в команде, а полгода».