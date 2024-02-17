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  4. ШАСТАЛ: «Впечатление, будто не неделю в команде, а полгода»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 02:43 | Обновлено 17 февраля 2024, 03:03
52
0

ШАСТАЛ: «Впечатление, будто не неделю в команде, а полгода»

Полузащитник «Вереса» поделился впечатлениями от сборов в Турции

17 февраля 2024, 02:43 | Обновлено 17 февраля 2024, 03:03
52
0
ШАСТАЛ: «Впечатление, будто не неделю в команде, а полгода»
ФК Верес. Дмитрий Шастал

Полузащитник «Вереса» Дмитрий Шастал, который в матче с узбекистанским АГМК (2:1) забил свой первый мяч за команду из Ровно, поделился впечатлениями от сборов в Турции:

«Оказавшись на привычной для себя позиции, Марко прекрасно отвлек на себя двух центральных защитников, мяч отскочил ко мне, и я завершил атаку.

Пытались закрепить работу, проделанную на тренировке, наигрывать определенные комбинации. Очень хороший соперник был. Интересная игра была.

Адаптация в команде прошла очень быстро. Впечатление, будто не неделя в команде, а полгода».

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы АГМК контрольные матчи УПЛ Дмитрий Шастал
Источник ФК Верес
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