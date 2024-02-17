ШАСТАЛ: «Впечатление, будто не неделю в команде, а полгода»
Полузащитник «Вереса» поделился впечатлениями от сборов в Турции
Полузащитник «Вереса» Дмитрий Шастал, который в матче с узбекистанским АГМК (2:1) забил свой первый мяч за команду из Ровно, поделился впечатлениями от сборов в Турции:
«Оказавшись на привычной для себя позиции, Марко прекрасно отвлек на себя двух центральных защитников, мяч отскочил ко мне, и я завершил атаку.
Пытались закрепить работу, проделанную на тренировке, наигрывать определенные комбинации. Очень хороший соперник был. Интересная игра была.
Адаптация в команде прошла очень быстро. Впечатление, будто не неделя в команде, а полгода».
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