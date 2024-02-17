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Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 02:23 | Обновлено 17 февраля 2024, 02:55
14
0

ГАЙДУЧИК: «Процентов на 70–80 мы уже готовы к весенней части сезона»

Форвард «Вереса» поделился впечатлениями от сборов в Турции

17 февраля 2024, 02:23 | Обновлено 17 февраля 2024, 02:55
14
0
ГАЙДУЧИК: «Процентов на 70–80 мы уже готовы к весенней части сезона»
ФК Верес. Николай Гайдучик

Форвард «Вереса» Николай Гайдучик, автор одного из двух мячей в ворота узбекистанского АГМК (2:1), поделился впечатлениями от сборов в Турции.

«Считаю, что хорошо сыграли. Конечно, есть моменты, на которые следует обратить внимание. Контроль мяча, прессинг, реализация моментов. Но понравился темп игры в нашем исполнении.

Вышел на замену и пытался вместе с другими ребятами этот темп прибавить. Не сразу удалось качественно включиться в игру. Но потом прибавили в агрессии и победили.

Насчет гола – просто сработал на добивании. Тренер всегда акцентирует внимание на том, чтобы доигрывать эпизоды до конца, работать на добиваниях.

На мой взгляд, процентов на 70–80 мы уже готовы к весенней части сезона. Достаточно хорошее понимание требований тренерского штаба есть. Конечно, есть еще время для работы над ошибками».

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Николай Гайдучик АГМК
Источник ФК Верес
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