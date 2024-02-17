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Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 02:12 | Обновлено 17 февраля 2024, 02:49
13
0

ЯНАКОВ: «Когда команда забивает – у нее появляется уверенность»

Новичок «Вереса» поделился эмоциями от сборов в Турции

17 февраля 2024, 02:12 | Обновлено 17 февраля 2024, 02:49
13
0
ЯНАКОВ: «Когда команда забивает – у нее появляется уверенность»
ФК Верес. Денис Янаков

Новичок «Вереса» Денис Янаков, автор одного из двух мячей в ворота дублеров чешской «Сигмы» (2:2), поделился эмоциями от сборов в Турции:

«Двоякое впечатление от игры. Потому что вроде бы все удавалось, но в то же время совершали ошибки в простых ситуациях.

Когда должны были забивать – не хватало точности в заключительных передачах, где-то неправильно открывались. Должны были выигрывать эту игру.

Забили дважды, и это очень важно. Лучше ничья 2:2, чем 0:0. Когда команда забивает – у нее появляется уверенность. Это очень важно».

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Верес Ровно Сигма Оломоуц товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Денис Янаков контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Верес
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