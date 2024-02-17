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17 февраля 2024, 02:35 |
21
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 февраля

Важные события во всех видах спорта

17 февраля 2024, 02:35 |
21
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 17 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Бернли – Арсенал

Favbet 9.60 – 5.57 – 1.37

17:00 Ньюкасл – Борнмут

Favbet 2.02 – 4.16 – 3.57

19:30 Манчестер Сити – Челси

Favbet 1.36 – 5.92 – 8.85

19:30 РБ Лейпциг – Боруссия М

Favbet 1.42 – 5.65 – 7.50

ТЕННИС

17:00 Ига Свентек – Елена Рыбакина

Favbet 1.48 – 2.94

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Источник Sport.ua
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