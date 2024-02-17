ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 февраля

В субботу, 17 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Бернли – Арсенал

9.60 – 5.57 – 1.37

17:00 Ньюкасл – Борнмут

2.02 – 4.16 – 3.57

19:30 Манчестер Сити – Челси

1.36 – 5.92 – 8.85

19:30 РБ Лейпциг – Боруссия М

1.42 – 5.65 – 7.50

ТЕННИС

17:00 Ига Свентек – Елена Рыбакина

1.48 – 2.94