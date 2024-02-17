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Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 01:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 02:36
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Иван НАДЕИН: «Верес не должен вылететь. Надо сохранить место в УПЛ»

Президент клуба «Верес» рассказал о комплектации команды из Ровно

17 февраля 2024, 01:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 02:36
30
0
Иван НАДЕИН: «Верес не должен вылететь. Надо сохранить место в УПЛ»
ФК Верес. Иван Надеин

Президент клуба «Верес» Иван Надеин рассказал о комплектации команды из Ровно, благотворительном матче в Эссене и ответил на другие вопросы

– В прошлом сезоне мы начинали весеннюю часть сезона десятыми. Сейчас – пятнадцатыми. Надежды на спасение было больше прошлого, или теперь?

– На самом деле, надежды больше сегодня. В прошлом году у нас еще до зимнего перерыва была безутешная серия. Она продолжилась весной. Сегодня за подбором игроков – у нас один из самых сильных составов в истории команды. Потому надежда у нас есть.

Относительно новичков. Максим Смиян уже продемонстрировал прекрасную игру на собрании. Очень конкурентный игрок. Марк Мрвальевич – я уверен, что он точно станет нашим активом. Фактурный, очень полезный футболист. Александр Мельник – тоже прибавил нам роста. Молодой, но опытный и фактурный.

У нас задача единственная – побеждать в каждой игре. Мы от этого не уходим. Безусловно, должны сохранить место в УПЛ. Не вылететь и желательно не попасть в переходные матчи.

– Как оцениваете арендное соглашение Дениса Янакова и Дмитрия Шастала?

– Это плюс для Полесья. Потому что у их футболистов будет игровая практика. Это плюс для самих футболистов и это плюс для нас, потому что мы усилились хорошими исполнителями. Поэтому благодарен президенту Полесья Геннадию Буткевичу. Ибо это помощь для нас.

Мы искали игроков на эти позиции. Побеседовали с самими футболистами. Согласовали аренду к лету. Все выиграли от этого.

– Денис Устименко мог оказаться в Вересе?

– Был разговор с президентом Кривбасса. Но потом возник вариант с Марко Мрвальевичем. И вариант с Устименко отпал. Верю, что мы сделали верный выбор.

– О благотворительном матче в Эссене. Как возникла эта мысль?

– Матч состоится 23 марта. Это благотворительный матч для поддержки инфраструктуры нашей детской академии. Идея возникла во время визита делегации Ривнесовета в Германию. Тогда городской голова Александр Третяк возглавлял эту делегацию, и тогда возникла такая идея. Сначала мы планировали сыграть в ноябре. Но было мало времени на подготовку и перенесли на март. В Эссене стадион вмещает 20 тысяч болельщиков. Думаю, что придут многие украинцы не только из Эссена, но и из Дортмунда, Кельна, Дюссельдорфа, других городов. Мы будем организовывать небольшой перформанс для объединения болельщиков. Это хорошая возможность встретиться с украинцами в Европе и помочь нашей академии.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Иван Надеин Максим Смиян Марко Мрвальевич Александр Мельник Денис Янаков Дмитрий Шастал Денис Устименко
Источник ФК Верес
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