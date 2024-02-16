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Саудовская Аравия
16 февраля 2024, 22:47 |
3098
1

Срезали по-живому. Иранские СМИ уменьшили пышные формы невесты Роналду

Округлые ягодицы Джорджины Родригес подверглись грубой ретуши в фоторедакторе

16 февраля 2024, 22:47 |
3098
1
Срезали по-живому. Иранские СМИ уменьшили пышные формы невесты Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Испанская фотомодель Джорджина Родригес, которая является невестой форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, пострадала от действий иранских журналистов.

Одна из крупнейших тамошних газет Hamshahri специально подвергла цензуре одну из фотографий, на которых Роналду запечатлен в компании невесты и детей. В частности, «объектом нападок» со стороны корректоров стали округлые ягодицы 30-летней девушки.

Тем самым указанное СМИ попыталось привести облик Джорджины к тому, который отвечает требованиям иранских властей к местным женщинам.

По данным британских таблоидов, невеста Роналду будет крайне расстроена, когда увидит, что с ее фотографией сделали нерадивые иранские журналисты. Девушка усердно работает над своим телом и гордится своими формами.

Откорректированная фотография Джорджины Родригес, опубликованная в иранском издании, уже облетела страницы многих популярных мировых СМИ, и на нее отреагировал ряд известных личностей.

В частности, депутат парламента Бельгии Дарья Сафаи написала: «Именно так больные исламисты смотрят на женщин».

Оригинальное фото
Фото после коррекции
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Джорджина Родригес Криштиану Роналду Иран Аль-Наср Эр-Рияд выбор редакции lifestyle
Источник Daily Mail
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