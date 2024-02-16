Срезали по-живому. Иранские СМИ уменьшили пышные формы невесты Роналду
Округлые ягодицы Джорджины Родригес подверглись грубой ретуши в фоторедакторе
Испанская фотомодель Джорджина Родригес, которая является невестой форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, пострадала от действий иранских журналистов.
Одна из крупнейших тамошних газет Hamshahri специально подвергла цензуре одну из фотографий, на которых Роналду запечатлен в компании невесты и детей. В частности, «объектом нападок» со стороны корректоров стали округлые ягодицы 30-летней девушки.
Тем самым указанное СМИ попыталось привести облик Джорджины к тому, который отвечает требованиям иранских властей к местным женщинам.
По данным британских таблоидов, невеста Роналду будет крайне расстроена, когда увидит, что с ее фотографией сделали нерадивые иранские журналисты. Девушка усердно работает над своим телом и гордится своими формами.
Откорректированная фотография Джорджины Родригес, опубликованная в иранском издании, уже облетела страницы многих популярных мировых СМИ, и на нее отреагировал ряд известных личностей.
В частности, депутат парламента Бельгии Дарья Сафаи написала: «Именно так больные исламисты смотрят на женщин».
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