Испания16 февраля 2024, 20:18 |
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Валенсия – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 22:00 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги
16 февраля 2024, 20:18 |
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В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Севилья».
Игра пройдет на стадионе «Месталья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Валенсия – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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