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Чемпионат Испании
Валенсия
17.02.2024 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 февраля 2024, 20:18 |
42
0

Валенсия – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля в 22:00 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги

16 февраля 2024, 20:18 |
42
0
Валенсия – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Валенсия

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Севилья».

Игра пройдет на стадионе «Месталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Валенсия – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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