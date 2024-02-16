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Франция
16 февраля 2024, 19:43 |
555
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Экс-защитник Барселоны близок к завершению карьеры

У Самуэля Умтити очередная травма

16 февраля 2024, 19:43 |
555
0
Экс-защитник Барселоны близок к завершению карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Умтити

В среду, 14 февраля центральный защитник «Лилля» Самуэль Умтити перенес операцию на колене. В нынешнем сезоне 30-летний француз, скорее всего, уже не сыграет.

Более того: по информации испанских СМИ, Умтити рассматривает возможность завершения карьеры. Это связано с тем, что нынешняя травма защитника является для него далеко не первой за последние годы.

Умтити перешел в «Лилль» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

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Источник AS
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