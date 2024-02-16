Экс-защитник Барселоны близок к завершению карьеры
У Самуэля Умтити очередная травма
В среду, 14 февраля центральный защитник «Лилля» Самуэль Умтити перенес операцию на колене. В нынешнем сезоне 30-летний француз, скорее всего, уже не сыграет.
Более того: по информации испанских СМИ, Умтити рассматривает возможность завершения карьеры. Это связано с тем, что нынешняя травма защитника является для него далеко не первой за последние годы.
Умтити перешел в «Лилль» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.
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