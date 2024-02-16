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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 19:28 | Обновлено 16 февраля 2024, 19:29
340
0

Верес закрыл программу зимних спаррингов комфортной победой

На сборе в Турции ровенская команда сыграла с «Аудой» из Латвии

16 февраля 2024, 19:28 | Обновлено 16 февраля 2024, 19:29
340
0
Верес закрыл программу зимних спаррингов комфортной победой
НК Верес

В пятницу, 16 февраля, на турецком сборе ровенский «Верес» провел товарищеский матч с латвийской командой «Ауда».

Для ровенчан эта игра стала финальной в рамках подготовки к весенней части сезона.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Вереса», в рядах которого голами отметились Дмитрий Шастал и Марко Мрвальевич.

Ауда – Верес – 0:2

Голы: Шастал, Мрвальевич (с пенальти).

Напомним, ранее в Турции «Верес» обыграл «Бреру» из Северной Македонии (3:2), узбекистанский АГМК (2:1) и латвийскую «Лиепаю» (1:0), а также четыре раза сыграл вничью: со словацким «ВиОном» и датским «Люнгбю» (по 0:0), с чешскими клубами «Яблонец» и «Сигма Б» (по 2:2).

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Верес Ровно Ауда учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Дмитрий Шастал Марко Мрвальевич
Источник Sport.ua
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