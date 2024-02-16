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Англия
16 февраля 2024, 19:26 |
327
0

Дуэт из Ливерпуля. Названы лучший игрок и тренер АПЛ в январе

Признания удостоились Диогу Жота и Юрген Клопп

16 февраля 2024, 19:26 |
327
0
Дуэт из Ливерпуля. Названы лучший игрок и тренер АПЛ в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Диогу Жота

Представители «Ливерпуля» победили в номинациях Премьер-лиги по итогам прошедшего месяца. В январе «красные» обыграли «Ньюкасл» (4:2), а также разгромили «Борнмут» (4:0) и «Челси» (4:1).

Нападающий Диогу Жота получил награду лучшему игроку. Приняв участие во всех трех поединках, португалец забил три мяча и отдал две голевые передачи. По итогам голосования Жота опередил Элайджу Адебайо («Лутон»), Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити»), Габриэла Магальяйнса («Арсенал»), Ришарлисона («Тоттенхэм») и своего одноклубника Конора Брэдли.

Лучшим тренером месяца был признан Юрген Клопп. В голосовании немецкий специалист опередил Микеля Артету из «Арсенала», Роба Эдвардса из «Лутон» и Жузепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».

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Ливерпуль Английская Премьер-лига лучший игрок Диогу Жота лучший тренер Юрген Клопп
Источник Сайт Английской футбольной лиги
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