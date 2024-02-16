Дуэт из Ливерпуля. Названы лучший игрок и тренер АПЛ в январе
Признания удостоились Диогу Жота и Юрген Клопп
Представители «Ливерпуля» победили в номинациях Премьер-лиги по итогам прошедшего месяца. В январе «красные» обыграли «Ньюкасл» (4:2), а также разгромили «Борнмут» (4:0) и «Челси» (4:1).
Нападающий Диогу Жота получил награду лучшему игроку. Приняв участие во всех трех поединках, португалец забил три мяча и отдал две голевые передачи. По итогам голосования Жота опередил Элайджу Адебайо («Лутон»), Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити»), Габриэла Магальяйнса («Арсенал»), Ришарлисона («Тоттенхэм») и своего одноклубника Конора Брэдли.
Лучшим тренером месяца был признан Юрген Клопп. В голосовании немецкий специалист опередил Микеля Артету из «Арсенала», Роба Эдвардса из «Лутон» и Жузепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».
Congratulations, @DiogoJota18! 👏 pic.twitter.com/DdxnQK7W7X— Premier League (@premierleague) February 16, 2024
3 matches, 3 wins ✅ pic.twitter.com/GOJvEvcWz9— Premier League (@premierleague) February 16, 2024
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