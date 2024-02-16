Гвардиола расхвалил Челси: «Это просто уникальная команда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассыпался в комплиментах лондонскому «Челси» перед очной встречей с лондонцами в рамках 25-го тура АПЛ.

«Это просто уникальная команда во всех аспектах этого слова. Они обладают всем: интенсивностью, качеством. Трудно найти игрока «Челси», теряющего мяч», – поделился испанский специалист своими наблюдениями с журналистами на пресс-конференции.

Отметим, что матч пройдет в субботу, 17 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Перед отчетным туром «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка, но при этом имея игру в запасе, а «Челси» располагается на 10-й позиции.