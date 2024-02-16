Гвардиола расхвалил Челси: «Это просто уникальная команда»
Наставник «Манчестер Сити» оценил предстоящего соперника в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассыпался в комплиментах лондонскому «Челси» перед очной встречей с лондонцами в рамках 25-го тура АПЛ.
«Это просто уникальная команда во всех аспектах этого слова. Они обладают всем: интенсивностью, качеством. Трудно найти игрока «Челси», теряющего мяч», – поделился испанский специалист своими наблюдениями с журналистами на пресс-конференции.
Отметим, что матч пройдет в субботу, 17 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Перед отчетным туром «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка, но при этом имея игру в запасе, а «Челси» располагается на 10-й позиции.
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