Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезду Манчестер Юнайтед оштрафовали за неправильную парковку
Англия
16 февраля 2024, 18:37 |
479
2

ФОТО. Звезду Манчестер Юнайтед оштрафовали за неправильную парковку

Маркус Рэшфорд в очередной раз попал в неприятную ситуацию со своим автомобилем

16 февраля 2024, 18:37 |
479
2
ФОТО. Звезду Манчестер Юнайтед оштрафовали за неправильную парковку
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд нарвался на проблемы, выехав прогуляться на своем элитном McLaren 765LT.

Футболиста заметили в графстве Чешир, снимающего штрафной талон с лобового стекла своего спорткара. При этом автомобиль был припаркован на двойной желтой линии, штраф за такое нарушение составляет 60 фунтов стерлингов. Казалось бы, при зарплате в 325 тысяч в неделю – это капля в море, но все равно неприятно…

Причем это уже не первый подобный случай для Маркуса – буквально за последний месяц Рэшфорд как минимум дважды попадался за нарушениями. Видимо, «Манчестер Юнайтед» надо нанять в клуб инструктора по вождению, чтобы немного подучил с нападающим правила парковки.

По теме:
В Испании оштрафовали фана, который засунул палец футболисту между ягодиц
Моуриньо получил немалый штраф за период работы в Реале. Что случилось?
Повзрослеть или уйти: Рэшфорду пора сделать выбор
Маркус Рэшфорд автомобиль штрафы
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В рф сообщили о смерти Навального в исправительной колонии
Война | 16 февраля 2024, 13:34 19
В рф сообщили о смерти Навального в исправительной колонии
В рф сообщили о смерти Навального в исправительной колонии

Пишут, что после прогулки Алексей почувствовал себя плохо и потерял сознание

Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Футбол | 16 февраля 2024, 05:22 19
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор

У украинского вратаря контракт до 2025 года

Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Футбол | 16.02.2024, 07:14
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Футбол | 15.02.2024, 21:48
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
«Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца
Футбол | 16.02.2024, 15:49
«Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца
«Мудрику нужно почувствовать боль». В Челси объяснили ситуацию украинца
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
India Life
макака
Ответить
0
Stardeck84
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
15.02.2024, 22:45
Футбол
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
14.02.2024, 17:35 7
Теннис
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
16.02.2024, 07:00 44
Футбол
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
14.02.2024, 23:05 19
Теннис
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
15.02.2024, 14:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем