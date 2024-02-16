ФОТО. Звезду Манчестер Юнайтед оштрафовали за неправильную парковку

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд нарвался на проблемы, выехав прогуляться на своем элитном McLaren 765LT.

Футболиста заметили в графстве Чешир, снимающего штрафной талон с лобового стекла своего спорткара. При этом автомобиль был припаркован на двойной желтой линии, штраф за такое нарушение составляет 60 фунтов стерлингов. Казалось бы, при зарплате в 325 тысяч в неделю – это капля в море, но все равно неприятно…

Причем это уже не первый подобный случай для Маркуса – буквально за последний месяц Рэшфорд как минимум дважды попадался за нарушениями. Видимо, «Манчестер Юнайтед» надо нанять в клуб инструктора по вождению, чтобы немного подучил с нападающим правила парковки.